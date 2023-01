Jordi Sabaté es una de las caras más visibles en la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) , una enfermedad degenerativa, mortal y sin cura. A él se la diagnosticaron hace cuatro años, y desde entonces le ha dejado sin poder hablar , sin poder moverse apenas, sin comer y con dificultades para respirar . Sin embargo, no se ha doblegado ante una enfermedad tan dura y la afronta con un estoicismo admirable, contando su día a día en sus redes sociales.

En este arranque de 2023, Jordi no ha querido desaprovechar la oportunidad de lanzar una reflexión a sus seguidores en Twitter, red social en la que tiene más de 78.000 seguidores, que seguramente hará pensar a más de uno: "Hoy hace 9 años tenía salud, una empresa que me daba bastante dinero y amor con una pareja que llevaba una década con ella. Vivía a 8 metros del mar y hacía barbacoas los domingos. Lo perdí todo. Valora lo que hoy tienes, no quiero deprimirte, solo quiero que valores el hoy".