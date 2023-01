El caso de Elena no es único. Meses atrás fallecía Charlie , el tiktoker de 20 años que también convivió con el sarcoma de Ewing y compartió hasta el final sus procesos con sus seguidores. O el caso de Hilda Siverio , paciente de cáncer terminal que canta y baila en sus redes sociales "exprimir al máximo la vida". O el de Noah Higón , la chica de 23 años que pelea diariamente con siete enfermedades raras. O el de Jordi Sabaté , que afronta con humor (a veces muy negro) el ELA que le diagnosticaron hace cuatro años. Por no hablar de los ejemplos de entereza y determinación al afrontar la enfermedad de Ana Rosa o Luz Casal .

Son influencers que hablan sin prejuicios de lo que les pasa, de lo que la enfermedad supone para ellos y para su entorno, que humanizan con sus historias la frialdad que hay detrás de las cifras del diagnóstico y que favorecen la difusión del conocimiento de la enfermedad. La Unión Europea ha acuñado el término EPacientes para referirse a esas personas proactivas en la gestión de su dolencia y que vuelcan sus experiencias en Internet y las nuevas tecnologías para ayudar a otras personas . Hablamos con la psicóloga Teresa Terol sobre un fenómeno que no tiene nada de trivial y al que cada día se suma más gente.

¿De dónde surge esta visión más optimista y cercana de la enfermedad? Para nuestra experta es importante partir de que "todo lo que percibimos no es la realidad, sino u na interpretación de ella". Por ello, "entender la muerte de una manera positiva, entender el afrontamiento de la enfermedad como un reto o una superación, es la interpretación que le damos a un hecho".

Por ejemplo, en algunos países como México la muerte se vive de una manera más positiva, mientras que tradicionalmente en España se ha visto de una manera más negativa. Por tanto, según Terol, "el hecho de que haya personas que empiecen a dar a las enfermedades una connotación no horrible, sino de superación , de aceptación pero no resignación , hace que se generen interpretaciones alternativas a las típicas tan negativas".

Pero ¿qué pasa con la privacidad del paciente en este nuevo paradigma? ¿Hay líneas rojas que no se deberían traspasar a la hora de exponer la propia intimidad? Para nuestra experta, los límites son subjetivos y los marca el hecho de que "te sientas bien con ello, que no lo hagas para nadie, sino para ti, porque te hace feliz. La intimidad es algo muy personal, y mostrarlo o no hacerlo debe ser una elección personal".