Kraken, la variante covid que más preocupa a los mayores y que no viene de China

Pese a vivir unas navidades normales, como cualquiera previa a la del 2020, el coronavirus sigue por ahí, afectando de diferente manera a distintas regiones del mundo y, en estas semanas, el foco ha estado en China, donde nació la pandemia y los casos positivos están completamente descontrolados. No obstante, las variantes que ahora afectan al gigante asiático son de bajo riesgo en Europa, que mira para el otro lado. No porque no le importe lo que ocurre, sino porque lo que de verdad puede afectarle viene del lado contrario, la subvariante Kraken, procedente de Estados Unidos.