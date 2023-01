En principio, los tatuajes que se realizan bajo la normativa actual empleando el material y el instrumental adecuado y bajo las medidas higiénicas y sanitarias oportunas no tienen porqué presentar ningún problema para la salud. Según avanzan desde la Academia de Dermatología y Venereología (AEDV), "aproximadamente un 10% de la población tiene al menos un tatuaje". No obstante, los profesionales sanitarios aconsejan no tatuarse en determinadas áreas del cuerpo. Esta recomendación principalmente se debe a que se trata de zonas donde la cicatrización de ese dibujo podría complicarse por ser más delicada, existir mayor fricción, por tener dificultad para mantener la zona limpia o seca. A veces no resulta fácil protegerla de los niveles de humedad que elevan la proliferación de bacterias y con ello el desarrollo de posibles infecciones.