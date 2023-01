A veces es un gesto que hacemos por pura inercia, sin pensarlo y del que no somos conscientes hasta que escuchamos ese ‘crack’ que, mientras para unos es un placer auditivo, para otros no es más que un sonido extremadamente desagradable. Es simplemente eso de hacer crujir los nudillos de nuestras manos que, según dicen algunos, es malísimo para nuestros dedos y su salud. De todas formas, es un gesto que muchos hacen inconscientemente y que hasta les permite desestresarte. Pero ¿ te has preguntado en alguna ocasión porque nos crujen los nudillos?

Entonces, ¿hay peligro en hacerlos crujir cada dos por tres? En general los médicos aconsejan que no se convierta en una costumbre, que por un día te estires y los hagas crujir no pasa nada. Sin embargo, en 2009 el doctor Donald Unger ganó el premio IgNobel tras haber pasado 60 años haciendo crujir los nudillos de los dedos de su mano izquierda cada día, pero nunca los de la derecha, para saber si provocaba o no artritis. Superados los 80 años, no tenía rastro de la enfermedad ni en su mano derecha ni en la izquierda.