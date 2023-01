Rockera, lesbiana y disfrutona: Bertozzi, la nueva Nobel de Química que ha cambiado el modo de luchar contra en cáncer

Carolyn Ruth Bertozzi , flamante ganadora del Premio Nobel de Química por su contribución a la química bioortogonal, no solo es una de las científicas más relevantes de nuestro tiempo. También ha dedicado casi toda su vida a generar espacios más inclusivos en un área que históricamente ha sido ocupada por hombres. Y lo ha hecho abrazando sin complejos su condición de mujer lesbiana, rockera y disfrutona. En una entrevista a 'El País' se sincera sobre cómo seguir su propio camino ha afectado a su carrera.

Cuando era estudiante universitaria, Carolyn, nacida en Boston, alternaba empleos como cajera en una panadería o jardinera con su afición a la música. Empezó tocando los teclados en un grupo de rock que formó con Tom Morello, quien terminaría siendo guitarrista y fundador de Rage Against The Machine. La banda se llamaba Bored of Education y hacían versiones de AC/DC y Def Leppard.