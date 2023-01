El consumo de alcohol , aunque sea en cantidades responsables, se ha convertido en una actividad social. Si quedamos con unos amigos en una terraza no nos sale pedirnos un vaso de agua o de refresco, al revés, el grupo opta por unas cañas y el mayor disidente se pide una copa de vino. El consumo de alcohol parece que tiene dos picos. Uno es en verano y otro ha sido hace unas semanas, durante las navidades, cuando volver a casa se convierte en una sucesión de cenas, comidas y aperitivos siempre acompañados de una bebida alcohólica. De ahí es donde, hace años, nació el Dry January , lo que en España se conoce como Enero seco.

Diferentes estudios en Reino Unido han constatado que los resultados son diversos. Por una parte, más de un 50% logran llegar a comienzos de verano bebiendo menos alcohol que antes de iniciar este proceso, mientras que, en torno a un 10%, sufren un efecto rebote por el que acaban consumiendo más alcohol que antes. Por eso mismo, los expertos advierten que, este método, no sirve para aquellas personas que tienen una adicción a las bebidas alcohólicas.

Sobre el efecto rebote mencionado, uno de los principales problemas está, precisamente, en febrero, donde hay quienes tras, no beber alcohol durante 31 días, en el siguiente mes vuelven a los niveles previos a la abstinencia , e incluso algunos lo superan.

Por ello, los expertos aconsejan ser conscientes de los problemas que acarrea el consumo de alcohol y plantear qué hacer tras finalizar enero para que en febrero no se acabe bebiendo hasta el agua de los floreros. Así, desde Alcohol Change recomiendan aprender a decir ‘no’ durante el Enero seco, pero también tras finalizarlo si realmente no se quiere beber, siendo consciente de por qué se hace este reto y con qué finalidad para no perder el foco del objetivo.