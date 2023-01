No carecer de estos reflejos, no obstante, no supone un grave peligro para la salud: los ojos, definitivamente, no se les van a salir de las cuentas (para ello debería generar muchísima más presión que la que se produce en un estornudo), aunque sí se corre el riesgo de que algún estornudo fuerte pueda generar alguna ruptura en los vasos sanguíneos del ojo. La hemorragia, eso sí, no es grave, y suele desaparecer al cabo de dos semanas.