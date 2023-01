Valter Longo, el científico del ayuno y la longevidad: "Los centenarios que conozco beben alcohol y toman café"

Esta es la realidad , no es una idea. Se ve cada vez más. No es un milagro, pero vemos cánceres en estadio cuatro de páncreas o de pulmón en pacientes que siguen viviendo mucho y que, incluso, lo eliminan, quedan libres de cáncer.

Efectivamente, hay mucho desconcierto . Y la razón es que la mayoría de las noticias que se publican se basan en estudios únicos , en un solo estudio. Por ejemplo, hoy una universidad descubre que la cafeína es mala . Y, por supuesto, mañana alguien nos va a decir que la cafeína es buena . Lo que llevamos intentando hacer desde hace décadas es concienciar de que un estudio por sí mismo no dice nada . Diez estudios significan muy poco, 300 estudios sí significan mucho porque ya estamos construyendo el edificio, ya tenemos los cimientos, distintos tipos de cimientos que hacen que no se vaya a caer el edificio.

Sobre la cafeína , sí hablamos de algunos efectos secundarios, pero decimos siempre que parece bastante neutral . Puede ser positiva para el Parkinson, pero en general, es neutra. Puedes tomar algo de café, ¡no pasa nada! La gente lo que tiene que pedir es que no le hablen de un solo estudio o de tres. Deben pedir que los descubrimientos se sitúen en un contexto, no solo histórico, y que les cuenten, por ejemplo, qué pasa con la cafeína en los ratones, en los ensayos clínicos y en los estudios epidemiológicos o qué pasa cuando se toma mucho café.

La mayoría de las personas centenarias con las que he hablado han tomado café y alcohol. No muchísimo , eso también, pero casi todos han bebido algo de café y algo de alcohol. Sí sería necesario tener una idea de lo que es bueno, malo o neutro.

Hemos visto que se consigue reducir el colesterol, la presión arterial, la glucosa de ayuno, la inflamación ... Sobre todo, en las personas que tienen altos niveles de todo esto. Si alguien tiene una glucosa de ayuno de 80, no vemos que se reduzca. Tampoco queremos que baje más. El ayuno es resetear el sistema para pueda funcionar mejor. Cuanto más estudiamos el ayuno y la dieta que imita el ayuno, más nos reafirmamos en que esto es un proceso evolutivo para hacer este reseteo del sistema. Antes, la gente no podía no ayunar, era inevitable. Había que hacer ayuno. Luego, la evolución nos ha permitido hacer muchas otras cosas, por ejemplo, en el verano acumular grasas para sobrevivir al invierno. El ayuno hace que se pueda acumular y que los músculos quemen la insulina, por ejemplo.

No estamos programados para tener cáncer. Hay una cierta posibilidad de que el cáncer esté ahí para matarnos a todos, pero tener un programa conlleva un propósito: el propósito de acabar con nosotros. No creo que haya un programa. Lo que sí creo es que el cáncer es el resultado de que llegas a una cierta edad, envejeces más rápidamente de lo que deberías por un estilo de vida no adecuado, una alimentación no adecuada y, por eso, hay más cánceres que antes. Por ejemplo, mucha proteína animal, muchos azúcares, mucha comida basura, la obesidad... Todas estas cosas, en conjunto, hacen que haya más cáncer.