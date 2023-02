La inflamación en sí misma es "un proceso natural fisiológico necesario para poder defendernos contra amenazas externas ". Es decir, no es una enemiga, más bien al contrario, sin ella no seríamos capaces de defendernos ni nuestro organismo sería capaz de adaptarse las agresiones. Pero el estrés de unas vidas aceleradas, la comida rápida, la alimentación cada vez más pobre en nutrientes, el sedentarismo y la falta de sueño contribuyen a que esa inflamación se cronifique en el tiempo . Llega un punto en el que estamos crónicamente inflamados.

Sí, podemos tenerla y no saberlo. Yo siempre digo que el cuerpo brinda sus señales. Es decir, todo paciente, inflamado sabe cómo se encuentra. Pero a veces no es consciente de que esos síntomas pueden mejorarse o de que no son normales. Está el ejemplo de la típica persona que vive con cansancio día tras día, o con dolores, o las mujeres que, tienen reglas dolorosas en todos los ciclos y piensan que tomarse un ibuprofeno o un té antiinflamatorio es la única solución. Piensan que esto es normal y en verdad no lo es. Es un signo claro de inflamación.