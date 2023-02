Juan Ramón Lucas y su nueva vida como experto en inmunofitness: "Una crisis personal profunda me hizo replantearme todo"

Una crisis personal profunda me hizo replantearme todo. A partir de ahí, atención, constancia, e ir aprendiendo lo que me hacía sentir bien o al menos me orientaba en esa dirección. Descubrir la meditación fue muy importante.

El instinto funciona también aquí. La atención y el sentido común son buenas herramientas. Pero, sobre todo, huir de dogmas y verdades absolutas. Sabemos el valor que tienen sentimientos o emociones como el amor, la autoestima o la constancia , pero cada uno tenemos nuestro camino y nuestro ritmo vital. Yo hago algo que a mí me ha servido. Prueba, inténtalo. La clave es adaptar lo que aprendemos a nuestra situación particular.

Hay que meditar sin objetivos precisos , sin esperar nada concreto. Pero llega; siempre llega. Aprendes a establecer prioridades , ejercitas la concentración, y a base de observar y observarte terminas desarrollando una especie de autocontrol que resulta muy útil a la hora de afrontar situaciones de estrés. Pero ni la meditación ni ninguna otra actividad que apuntale la salud física y mental tiene por sí misma el valor de cambiar las cosas. Es una combinación de factores unidos por ese hilo invisible que es la atención a lo que nos rodea y a nosotros mismos. En el fondo, se trata de atender a nuestra propia naturaleza y reconectar con la naturaleza exterior. Y no me refiero solo al campo: la conversación, el diálogo, la reflexión, un paseo…Todo eso es también reconexión natural.

La Covid ha demostrado que ya no hay fronteras geográficas ni culturales para los virus. Es imposible pensar en salud única y exclusivamente individual. Por supuesto que es importante cuidarse, que tiene valor la atención a uno mismo y a lo que nos rodea, pero la salud es también una cuestión global que debemos pelear como colectivo y no sólo individualmente. Hay que presionar para que la política trabaja en esta dirección de salud. Por eso digo que mi libro no es de autoayuda, porque no se trata de una idea de salud individual, sino de mejora colectiva desde una experiencia personal.