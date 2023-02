La fruta que mantiene a raya la gota

Pero los beneficios que aporta la cereza no acaban ahí. Algunos estudios han concluido que los zumos de cereza y baya pueden ayudar a reducir la presión arterial debido a su alto contenido de polifenoles. Y la variedad más ácida de esta fruta contiene altas concentraciones de fitoquímicos, incluida la melatonina, que está involucrada en la regulación de los ciclos de sueño. En ese sentido, una investigación del European Journal of Nutrition concluyó que es beneficiosa para mejorar la calidad y duración del sueño .

Más ventajas: una investigación del Journal of the International Society of Sports Nutrition encontró que beber zumo de cereza agria durante siete días antes y durante una carrera extenuante minimizó el dolor muscular posterior a la carrera. Y no olvidemos que las cerezas forman parte de ciertos frutos rojos recomendables por los dietistas para dietas de pérdida de peso. En definitiva, una maravilla de fruta.