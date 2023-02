El olfato es uno de los sentidos que, inconscientemente, más detalles de lo que ocurre a nuestro alrededor nos puede dar. Es verdad que parece que los principales son la vista y el oído, sin embargo, lo que percibimos por nuestras fosas nasales es información que muchas veces otros sentidos son incapaces de ofrecernos, como el olor a quemado o uno desagradable de algo que tenemos en la nevera y que, a simple vista, no tenía tan mala pinta. No obstante, igual que vivimos ilusiones visuales o auditivas, también existen las olfativas , lo que se conoce como fantosmia .

La fantosmia no es otra cosa que una alucinación olfativa, es decir, detectar ciertos olores que realmente no están en nuestro entorno, pudiendo variar entre las diferentes personas, siendo para unos agradables y, para otros, no tanto. Además, es posible que estos olores que realmente no existen se perciban por una fosa nasal, por la otra, o por ambas, siendo aromas que nos llegan de manera constante o también intermitente.