Pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo , como normal general. Pero es cierto que algunos necesitan dormir más que otros . Hay gente que no se conforma con menos de nueve horas para estar despejado, y a otros les basta con cuatro para estar en perfectas condiciones. Hay quien defiende que esas ocho horas de media que destinamos a descansar son demasiadas y nos impiden aprovechar mejor nuestra jornada. Son los partidarios del sueño polifásico , consistente en repartir las horas de sueño en diferentes fases del día en vez de concentrarlas durante la noche.

Es cierto que no conocemos bien sus efectos a largo plazo. Algunos expertos estiman que puede tener efectos negativos sobre la salud. La reducción drástica de horas de sueño no es recomendable para todas las personas, y menos si se mantiene durante largos periodos de tiempo. Si el descanso polifásico despierta tu curiosidad, es importante que reduzcas tus horas de sueño poco a poco para que no afecte negativamente a la calidad de vida. Existen diferentes métodos para establecer una rutina de sueño polifásico: