Los principales problemas de voz que afectan a los cantantes: "La cuerdas vocales se degradan rápidamente si se utilizan de la forma incorrecta"

Desde la hemorragia en las cuerdas vocales que alejó a Shakira de los escenarios en 2017 hasta la irritación de la garganta y las vías respiratorias que ha obligado a Bunbury a retirarse de las actuaciones en directo, pasando por la afonía continua de Miguel Bosé , el pólipo benigno que afectó a Adele en 2011 o la neumonía errante que hizo perder la voz por completo a Elton John en 2020, son muchos los casos de grandes artistas que han tenido que enfrentarse a dolencias que en algún momento han comprometido su carrera. Hablamos con los coaches vocales Carlos Campaña y Esther Justel, de Vokalo, sobre los peligros que acechan a los cantantes cuando abusan de la voz o no la cuidan correctamente.

Los cantantes profesionales tienen mucha exigencia vocal. No solo muchos bolos en días consecutivos, también tienen que moverse entre ciudades rápido para llegar a ellos. Tienen que compaginar estas obligaciones con su vida cotidiana. Es decir, que quizás por la mañana tienen que ir a hacerse una analítica, como cualquier otra persona, y por la noche tienen que estar dándolo todo en el escenario.

Mucho peso del concierto recae en los cantantes, que son los que tienen que interactuar con el público la mayor parte de las veces, lo cual conlleva más desgaste vocal. Por la misma razón tienen que poder cantar esas notas agudas tal y como están en el disco, tener un sonido de voz presente, luchar durante los conciertos contra uno de esos resfriados que afectan a la voz… No hay tregua. Cualquier cansancio se va acumulando y eso afecta a la voz, lo que normalmente se traduce en forzarla durante las actuaciones. Y eso suele desembocar en problemas graves, como por ejemplo en nódulos vocales. S eso pasa, llegan las cancelaciones de conciertos. Su medio de vida.

Este tipo de cosas se tiene que practicar, porque si no, no las controlas y no las puedes utilizar cuando quieres o las necesitas. Por otro lado, este trabajo es necesario para asegurarse de que siempre se está utilizando la voz de la forma más eficiente posible. Al fin y al cabo, las cuerdas vocales suelen ser del tamaño de la uña del dedo pulgar. Son realmente pequeñas. Si se utilizan bien, pueden dar mucho de sí, pero se degradan muy rápidamente si se utilizan de la forma incorrecta.