Urólogo, sobre la caída de la testosterona a partir de los 50: "Es un error pensar que cuanta más, mejor"

Woody Allen confesó que difícilmente podría conocer su cota de testosterona cuando ni siquiera acierta a deletrear correctamente la palabra. El icónico músico Herbie Hancock siente que al tocar una pieza de jazz los niveles se le disparan . Y el novelista Carlos Ruiz Zafón sabía que la testosterona nunca llegaría a ser la mejor musa para el verso. No habrá hormona que haga más ruido, desate más comentarios o inspire más ingenio en nuestras profanas cabezas.

Si no se acompañan de una clínica característica, no es necesaria una terapia hormonal de reemplazo

Si estos niveles de testosterona bajos no se acompañan de una clínica característica con síntomas como disfunción sexual, cambios en el comportamiento y función cognitiva, alteraciones del sueño, sofocos o cambios físicos, por ejemplo, no tendrán la consideración de enfermedad. Es decir, no habría que realizar un tratamiento hormonal de reemplazo.