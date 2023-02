Cambio de tiempo: qué pasa en tu rodilla para que te avise desde hace días

Si hay un tipo de información que todos buscamos, y que gracias a los smartphones tenemos al alcance de nuestra mano, es la del tiempo. ¿Quién no ha mirado su aplicación del móvil por la noche para saber si a la mañana siguiente le va a hacer falta la bufanda o el paraguas? Sin embargo, hay quien puede hacer su predicción sin necesidad de mirar al cielo o ver el parte meteorológico en la televisión. Seguro que te has encontrado a más de una persona así, si no, puede que seas tú, uno de esos que cuando le duele la rodilla u otra articulación sabe que va a llover o se aproxima un cambio brusco de temperatura.