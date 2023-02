Bunbury y sus problemas en la voz por el glicol: "Es un alivio saber lo que te ocurre"

"Al segundo concierto yo ya empecé a tener problemas claros, los problemas eran principalmente por la noche, tenía una tos compulsiva que no me dejaba dormir y me destrozaba la garganta y tenía una sensación en los pulmones como de arena, de haber respirado polvo", relata el cantante sobre los síntomas que experimentaba. Bunbury reconoce haber pasado una época "traumática y frustrante", pero ahora "es un alivio mayor saber lo que te ocurre. Durante mucho tiempo estuve viviendo con la ignorancia total de lo que me ocurría”.