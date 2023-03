Aparentar 40 cuando tienes 60: la dieta del 'doctor de la eterna juventud' que siguen Hugh Jackman y Will Smith

¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que Hugh Jackman a sus 54 años aparente tener 15 menos? ¿O por qué Will Smith solo envejece si en las películas le aplican unas buenas dosis de maquillaje? La culpa de que luzcan no solo en tan buena forma física sino más jóvenes de lo que son la tiene, al menos en parte, el doctor Mark Hyman, un nutricionista bastante famoso en Estados Unidos por sus consejos para retrasar los efectos del envejecimiento.