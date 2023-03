Iñaki López y el peligro del desprendimiento de retina: señales previas a las que estar atento

Un desprendimiento de retina es la causa de que el periodista Iñaki López (49) haya estado alejado de los focos durante los últimos meses. Se trata de una dolencia que, al cursar sin dolor y sin síntomas muy llamativos , no se previene adecuadamente. Te contamos qué señales no debes pasar por alto y cómo prevenirla, especialmente cuando se han cumplido los 50, una época en las que aparecen algunas de las enfermedades asociadas al envejecimiento que, a su vez, inciden en la salud ocular.

Según Medline Plus , la retina es el tejido transparente que recubre la parte posterior del ojo . Los rayos de luz que entran en el ojo son enfocados por la córnea y el cristalino en imágenes formadas en la retina.

El desprendimiento de retina también puede ser causado por un traumatismo y una miopía muy grave . Un antecedente familiar de desprendimiento de retina también incrementa el riesgo. Otro tipo de desprendimiento de retina se denomina desprendimiento por tracción. En personas con diabetes no controlada, una de las enfermedades asociadas con la edad , o bien en personas con antecedentes de cirugía de retina o que tienen inflamación crónica.

Cuando hay un desprendimiento de retina no suele haber dolor en el ojo ni en las zonas periféricas, pero sí hay otros síntomas asociados. Entre los más frecuentes:

En cuanto al pronóstico, depende mucho de la lesión. Si la mácula no sufrió ningún daño, la expectativa de recuperación puede ser excelente. Sin embargo, la recuperación exitosa de la retina no siempre restaura la visión por completo. Algunos desprendimientos de retina no se pueden reparar.