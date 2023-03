Miguel Bosé y el motivo real por el que perdió la voz: "En un año la habré recuperado"

Los problemas en la voz de Miguel Bosé han sido evidentes en los últimos años

El cantante ha desvelado el verdadero problema que estaba afectando a su voz: una muela

El artista asegura que está en pleno proceso de recuperación y que espera volver a girar el próximo año

En los últimos años Miguel Bosé ha sido protagonista por razones que poco tenían que ver con la música. Entre ellas, sus opiniones sobre la pandemia provocada por el coronavirus, la vacunación y también por sus problemas de salud, especialmente por la pérdida de voz que ha sufrido en los últimos años. Tanto, que ya tuvo que cancelar su regreso a los escenarios, aunque nunca llegó a confesar la pérdida total de la voz, su “voz va y viene”. Ahora, el artista ha confesado el motivo real por el que ha tenido esos problemas vocales, de los que está en plena recuperación.

Problemas en las cuerdas

En 2020 el cantante llegó a decir que “como bien oís tengo asma, la mascarilla me crea problemas respiratorios”. Entonces, la logofoniatra y entrenadora vocal Marta Pinillos nos explicaba que “todo músculo pierde textura con la edad, pero no es igual uno trabajado que uno que no lo está”. En el caso de Bosé, la experta explicaba que “todo apunta a que tenga un problema físico en las cuerdas, a lo que se debe sumar el asma que dice que padece y también una parte emocional muy importante”.

El problema era una muela

Ahora, en una entrevista en El Hormiguero, ha explicado el verdadero motivo de sus problemas vocales. Bosé explicó que tuvo un accidente de joven por el que hace meses le tuvieron que operar de dos vértebras y que en aquel momento el médico le dijo que había visto algo que no le gustaba.

Tras unos días, lo que pensaban que era una sinusitis crónica no lo era y que creía que habían encontrado la causa, que no era otra que una muela. “Al ponerme un implante mal con el tiempo se transformó en una infección que me infectaba toda la cara y bajaba hasta los intestinos. Me quitaron la muela y al día siguiente la voz me había vuelto. Después de ocho años”, contó Bosé, aclarando el origen de sus problemas vocales.

El artista contó cómo le hasta el momento le habían dado diferentes causas. “Me habían dicho que era emocional, de pulmón, que era reflujo, lo probé todo y viajé por todo el mundo visitando los mejores médicos. Ocho años viajando con una miseria en el alma tremenda porque había perdido la herramienta. Le pedía a dios que si no podía cantar no cantaba, pero que me devolviera la voz para que mis hijos supieran cuál es el timbre de voz de su padre, para poder comunicarme”.

¿Cuándo regresará a los escenarios?