Ni mucho ni poco: las horas que hay que dormir para prevenir infecciones

No todos dormimos igual y, por lo general, la población adulta de España no duerme especialmente bien. Y eso es un problema, principalmente porque el descanso es una parte esencial de nuestra salud. Por ello, dormir bien y que ese sueño sea reparador se ha vuelto imprescindible, aunque no todas las personas necesitan las mismas horas de sueño, ya que los niños deben dormir más que los adultos. Sin embargo, ni dormir poco ni dormir mucho es lo aconsejado después de que un estudio haya relacionado el sueño con las infecciones que podemos contraer.