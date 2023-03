Joana Bonet desvela que ha superado un cáncer de mama: "He atravesado un nuevo planeta"

Lo había mantenido en el más absoluto secreto hasta ahora, que ha decidido dar el paso de contárnoslo. La periodista, escritora y colaboradora de Uppers Joana Bonet ha superado un cáncer y ya ha recibido el alta . Lo ha desvelado en un emotivo post en su cuenta de Instagram en el que explica cómo ha lidiado con un adenocarcinoma infiltrante de mama , un tipo de cáncer de pecho que no le ha impedido seguir trabajando.

" He atravesado un nuevo planeta , los primeros días a tientas", cuenta la comunicadora, de 57 años, muy agradecida a su oncólogo, Javier Cortés , al equipo médico y a los amigos que la han apoyado durante un duro proceso que afortunadamente ha tenido final feliz.

"He podido observar de cerca cuánto dolor hay en el mundo, y me he acordado de las mujeres con cáncer de mama en Ucrania, en Kabul o en los campos de refugiados. Pero también de las que, en nuestras ciudades, están solas; pensé en las maltratadas conteniendo el aire en el aparato de resonancia, las que son demasiado mayores para soportar las humillaciones terapeúticas, el terror de los pet tac full body, a pesar de su luz clarificadora", escribe Bonet, siempre empática con el dolor que sufren los demás y socialmente concienciada.