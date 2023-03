David Sinclair, gurú del antienvejecimiento: "Engañar al cuerpo con escasez nos mantiene jóvenes"

Sin embargo, es aún más conocido a nivel mundial por sus estudios sobre el envejecimiento. Tras cursar un doctorado por la Universidad de Nueva Gales del Sur y un posdoctorado del Instituto Tecnológico de Massachusetts, desde 1999 está a cargo del laboratorio de la Escuela de Medicina de Harvard, donde enseña biología del envejecimiento. Pero lo más novedoso de su trayectoria es su concepto de qué significa envejecer. Lo cuenta pormenorizadamente en su libro 'Lifespan' y lo expresa así de contundente: el envejecimiento no es inevitable.

El científico considera que debemos cambiar radicalmente la forma en la que pensamos sobre el envejecimiento: en lugar de considerarlo un proceso común y natural, debemos abordarlo como un enfermedad, algo que puede producirse o no y que se puede tratar e, incluso, curar. Según afirma, en el laboratorio se puede revertir el proceso. ¿Y fuera del laboratorio? ¿Cómo detenemos el envejecimiento en la vida diaria?

Sinclair es vegetariano desde 2021 y habla en primera persona sobre los cambios experimentados en su piel. "Lo interesante es la rapidez con la que tu piel cambia cuando varías la dieta. Mucha gente me pregunta qué he hecho últimamente para no tener arrugas", asegura.