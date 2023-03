El cerebro es más básico de lo que creemos. No distingue entre realidad o ficción. Se angustia igual si algo ha ocurrido solo en nuestra cabeza o en el mundo real. Al mismo tiempo, señales que no son ciertas también pueden impactarle. Algunos estudios indican ya que el cerebro empieza a segregar hormonas del bienestar cuando nuestra cara hace un gesto de sonrisa, aunque no haya nada que nos haga gracia ni sintamos una alegría real.