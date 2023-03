La prueba, en realidad, no es tan sencilla como puede parecer. Si los músculos de tu núcleo no están totalmente en forma, es normal que te valgas de un apoyo para obtener un impulso adicional y levantarte del suelo. Si estás o has estado lesionado recientemente, padeces dolor de espalda, lo intentas después de una larga jornada o tras una mala noche, es posible que no consigas el mejor resultado. Por lo tanto, intenta encontrar un momento adecuado para hacerlo lo mejor posible.