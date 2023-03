Aquí no hablamos de todo lo que se vende en farmacia. Queremos dejar rotundamente claro que los medicamentos que adquirimos en farmacias tras una pauta médica son seguros y necesarios. Pero no es así con el resto de los productos. Existen numerosos complementos alimenticios, cremas milagrosas, remedios a base de extractos de plantas, bolígrafos que dan descargas eléctricas, etc. que no tienen una evidencia demostrada para los efectos que dicen hacer. ¿Recuerdan hace unos años la pulserita de moda que nos ayudaba a mantener el equilibrio? También se vendía en farmacias.