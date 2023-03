Una trombosis en una pierna puede confundirse fácilmente con una lesión de huesos, músculos o ligamentos. El reposo y la comprensión de la zona afectada no mejorarán los síntomas con el paso de los días. Al contrario, irá a más, sobre todo al estar de pie. Si no has sufrido una torcedura, un tirón muscular o un esguince, ni te has caído antes de que el dolor empiece ni has puesto en práctica ninguno de los principales factores de riesgo, entonces debes acudir al médico o al hospital.