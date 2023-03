Martina Navratilova supera el cáncer y desecha la idea de adoptar: "No quiero ser la abuela del patio del recreo"

Hace solo unos meses Martina Navratilova hizo público que había sido diagnosticada de cáncer de garganta y de mama , este último ya lo había sufrido en 2010. En todo caso, no se trataba de metástasis, sino de tumores independientes, por lo que era más fácil tratarlos. Ahora, la leyenda del tenis ha confirmado que también ha superado el cáncer. “Hasta donde los médicos saben, estoy limpia”, ha contado la extenista en una entrevista en Reino Unido.

La extenista, que ganó 59 títulos Grand Slam a lo largo de su carrera deportiva, confiesa que “estuve en pánico total durante tres días, pensando que podría no ver la próxima Navidad. Vino a mi mente la lista de deseos de todas las cosas que quería hacer. Y eso puede sonar muy superficial, pero estaba como… ‘Está bien, ¿qué coche quiero conducir si vivo como un año?’”.

Navratilova, de 66 años, sospechó que algo no iba bien en noviembre, cuando notó una hinchazón en el cuello que no bajaba. Su representante le dijo que durante las finales de la Asociación de Tenis Femenino le había notado un ganglio linfático agrandado en la zona del cuello. Por ello, cuando vio que no volvía a la normalidad, le hicieron una biopsia. A su vez, también encontraron una forma sospechosa en su pecho que terminó siendo cáncer, pero sin estar relacionado con el de la garganta.