No es el único estudio que ha llegado a esta conclusión. Otras investigaciones financiadas por el Instituto Nacional de Salud norteamericano, por ejemplo, llegan a conclusiones similares: que el contacto físico , las conversaciones cariñosas o la v ida sexual saludable son indispensables para una vida longeva. El factor diferencial del estudio realizado por la Universidad de Harvard es su inusual duración, ya que que en el curso de estos 80 años se ha podido observar a individuos durante la totalidad de un ciclo vital . Así, ha quedado demostrado que el papel de la genética no era tan importante como se pensaba. Y que individuos con antepasados longevos muchas veces no llegaron a tener una vejez saludable, a diferencia de aquellos que cultivaron relaciones afectuosas y satisfactorias.

Ningún factor, sin embargo, tiene para los actuales responsables un peso tan grande como el de las relaciones interpersonales. “Es fácil aislarse, quedar atrapado en el trabajo y no recordar, 'Oh, no he visto a estos amigos en mucho tiempo -asegura Waldinger, que dice intentar predicar con el ejército- Yo trato de prestar más atención a mis relaciones que antes”.