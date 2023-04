La erupción por calor, también llamada sarpullido por calor y miliaria, no afecta únicamente a los bebés. También afecta a los adultos, especialmente en condiciones de calor y humedad. La erupción por calor se produce cuando el sudor queda atrapado en la piel y los síntomas pueden abarcar desde ampollas pequeñas hasta bultos profundos e inflamados. Algunas formas de erupción por calor también causan mucha picazón, por lo que es importante no confundirla con una alergia al sol. Generalmente, desaparece una vez que la piel se enfría, y no suele causar mayores problemas, aunque las formas graves de la afección pueden requerir tratamiento médico.