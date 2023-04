Las pérdidas de memoria y la dificultad para concentrarse, recordar o tomar decisiones son afecciones neurológicas que afectan al cerebro y, pese a haber sido objeto de muchos estudios, aún se desconocen las causas que las producen. No hay tampoco cura para combatir la demencia, pero algunos medicamentos y ciertos alimentos pueden frenar el deterioro cognitivo. En ese sentido, la investigadora de Harvard Uma Naidoo ha publicado un libro, 'This is your brain in food (Lo que la comida le hace a tu cerebro)', una guía con alimentos que se pueden comer y otros que se deberían evitar.