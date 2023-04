"¿Escuchas eso? ¿no? Pero si es clarísimo". A todos nos pasa alguna vez: ese maldito pitido que aparece repentinamente interrumpiéndonos la vida y que nadie más escucha. No parece un asunto demasiado serio en realidad, y como además dura poco, lo dejamos pasar. El problema es cuando el acúfeno o tinnitus llega para quedarse. Zumbido, pitido, campanilleo... el molesto acúfeno, aseguran los expertos, puede manifestarse de distintas formas y, he aquí el primer problema al que nos enfrentamos, al ser una experiencia tan individual muchas personas a nuestro alrededor creen que no es real.