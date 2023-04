La enfermedad de Parkinson está causada por la disfunción y muerte de las neuronas productoras de dopamina (células nerviosas) en el cerebro. Es el llamado Párkinson primario, es decir, la propia enfermedad de Párkinson. Sus causas no están claras, aunque se cree que puede deberse a la combinación de varios factores:

El 70% de las personas diagnosticadas de Parkinson en nuestro país tienen más de 65 años y, actualmente, en España, se diagnostican cada año unos 10.000 nuevos casos de la enfermedad de Parkinson. No obstante, los pacientes con Parkinson tardan una media de entre 1 y 3 años en obtener un diagnóstico y se cree que hasta un 25% de los pacientes diagnosticados tienen en realidad otra enfermedad.

Los síntomas suelen ir unidos a problemas de movimiento, temblor en reposo, rigidez en los miembros, lentitud de movimientos y desequilibrios. Pero no siempre, en ocasiones, el estreñimiento, la alteración del olfato, la acumulación de saliva en la boca o el trastorno del sueño pueden ser las primeras manifestaciones de la enfermedad de Párkinson.

A día de hoy no se dispone de un tratamiento curativo para la enfermedad de Párkinson. La medicación prescrita más habitual es la Levodopa, un fármaco que en nuestro organismo se transforma en dopamina, pero con el tiempo pierde su eficacia. Se administra junto con otros fármacos en función de las características de cada persona.

También se utilizan técnicas de estimulación cerebral, se implantan unos electrodos en un área concreta del cerebro para administrar estimulación eléctrica. No cura, pero mejora los síntomas en algunos casos.

Más allá de las medicinas son esenciales tratamientos como la fisioterapia, la logopedia, la terapia ocupacional o la psicología, no siempre a disposición de todos los pacientes y fundamentales para mejorar la calidad de vida de los afectados. Según la Federación Española de Párkinson, el coste del cuidado de uno de estos enfermos supera los 15.000 euros anuales.

Pero existen otras patologías que no son la enfermedad de Párkinson propiamente dicha, pero que tienen algunos síntomas en común. Su confusión genera problemas, porque la evolución y tratamiento no son las mismas que las de la enfermedad de Párkinson, afectan a pocas personas y son consideradas como enfermedades raras.

Tanto la enfermedad del Párkinson como los parkinsonismos no son tratados como debieran en España. Entre el 20 y el 25% de los pacientes afectados por la enfermedad de Parkinson requieren un ingreso hospitalario anual y el motivo del ingreso es a menudo diferente de su enfermedad, por lo que no son atendidos en los Servicios de Neurología. Esto hace que las complicaciones durante su estancia en el hospital sean frecuentes: Un reciente estudio europeo señalaba que el 21% de los pacientes experimentaron un empeoramiento de los síntomas motores durante el ingreso, el 33% sufrió una o más complicaciones y el 26% no recibió correctamente el tratamiento para su enfermedad.