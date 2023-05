La corbata está vista como un símbolo de elegancia y formalidad, incluso en algunos ámbitos de poder. No es un complemento que un hombre, ya también mujeres, suela utilizar a diario, a no ser que sea ejecutivo y que, por su trabajo, de llevarla prácticamente a diario. Por lo general, es más bien frecuente en eventos especiales, como cenas, eventos navideños o bodas, que nos hacen vernos más atractivos, sobre todo si normalmente no las usas. No obstante, es posible que nunca te lo hayas preguntado, pero ¿puede una corbata ser perjudicial para la salud?