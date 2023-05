Pero ¿de qué nos arrepentimos más cuando se trata de tatuajes? Como en el caso de Johnny, el principal tipo de tatuaje que la gente busca borrarse tiene que ver con nombres propios y de exes . Craso error. Nada, lector, es para siempre. Ni siquiera la tinta hecha a base de partículas de carbón amorfo o de pigmentos azoicos y policíclicos . No lo decimos nosotros, de hecho hablamos con Katia Elez (Tattoo Cleaners) una especialista en borrado de tatuajes que nos cuenta lo que se cuece (y se descuece) por su estudio, donde han dado cuenta ya de 40.000 tatuajes que han pasado al olvido que seremos.

Los 'matching tattoos' son tatuajes que se han popularizado en los últimos años y se realizan en pareja o con el mejor amigo/a, para manifestar su vínculo afectivo realizándose un mismo tatuaje o complementario (ying y yang, etc. ). Y sí, me temo que tienen una tasa de fracaso muy similar a los tatuajes borrados por ruptura de parejas .

El proceso de eliminación de un tatuaje es un proceso muy seguro , pero hay que tener en cuenta que igual que en el caso de realizarse un tatuaje, hay que cumplir con unos cuidados previos y posteriores a la sesión de láser. Antes de la sesión : evitar el sol/rayos UVA y medicación fotosensible, previo al tratamiento. Ya que podría provocar una alteración en la piel y provocar una reacción adversa: manchas, hipo o hiper pigmentación, ampollas, o incluso quemaduras. Después de la sesión : evitar el sol/ rayos uva unas semanas después de la sesión de láser y después utilizar un factor de protección alto, para evitar alteraciones en la pigmentación. Aplicar una pomada específica para prevenir infección y ayudar a regenerar la piel. No rascar, ni levantar las pieles o costritas. Para evitar marcas. Evitar roces, golpes e impactos durante los primeros días, después de la sesión.

Habitualmente los tatuajes de tinta negra se suelen eliminar por completo . Puntualmente hay algunos pigmentos más resistentes que otros. Pero en la mayoría de casos de suelen eliminar por completo. Los tatuajes de color son más complejos de eliminar , especialmente los colores: morado, verde, azul, turquesa, amarillo, etc. El pigmento rojo suele ser el que mejor responde al tratamiento, junto con la tinta negra.

¿Cuál es el tatuaje más raro que has quitado en tus años de experiencia?

Pues sería... “unas partes íntimas masculinas” tatuadas en una pierna . También le borramos a alguien dos nombres de dos ex parejas distintas, uno en cada ingle , su actual pareja quiso que los eliminara inmediatamente. Hay algunos que hasta nos da pena eliminar: caritas sonrientes , tatuajes de estilo “manga” de estilo realista muy trabajados, etc.

No, la eliminación de la tinta fragmentada suele requerir de varias semanas . Las sesiones se realizan en intervalos de aproximadamente 6-8 semanas, pudiendo variar en función de la rapidez de eliminación del pigmento, metabolismo de la persona, etc. Los tatuajes poco profundos/ desgastados o con pigmento poco resistente suelen necesitar menos tiempo . Ya que algunos pueden desaparecer en 2-5 sesiones.

No, en principio no afecta, lo único es que la piel envejecida puede requerir de más cuidados, que ayuden en el proceso de cicatrización, para mantenerla hidratada, etc. ya que suele ser una piel más delicada. De hecho, tenemos clientes seniors tanto con tatuajes corporales, como por ejemplo micropigmentación o microblading de cejas, que eliminaron el pigmento igual que una piel más joven.