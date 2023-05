Michael J. Fox nunca tuvo tiempo de hacer drama . Su carrera entró en declive hacia finales de los 90, cuando el párkinson ya estaba tan avanzado en él que era imposible seguir ocultándolo . El actor tenía 37 años . Paradójicamente, es en parte gracias a eso, que todas las películas que podemos recordar de Michael J. Fox son optimistas . Es un actor que siempre va a alegrarnos desde la pantalla . Y esa es la idea subyace en el título del documental que se estrena el 12 de mayo en +Apple TV: 'Still, a Michael J Fox Movie' . Porque es, en efecto, como una película de Michael J Fox.

Por eso, sin ánimo de disfrazar ninguna verdad sobre la enfermedad -"no voy a mentir, es difícil, y se está poniendo cada vez más difícil", ha dicho el propio actor- queremos rescatar esos momentos en los que el actor hace gala de coraje, valentía y sentido del humor. Como cuando recibió el Oscar honorífico y ante los aplausos interminables de los invitados les dijo: "Gracias, me hacéis temblar" .

Hay muchas frases a rescatar de, nos vamos a quedar con esta: “Reconozco lo difícil que es esto para las personas y reconozco lo difícil que es para mí, pero he encontrado en mí los recursos que me permiten lidiar con estas cosas y me doy cuenta, con gratitud, de que el optimismo es sostenible. Si puedes encontrar algo por lo que estar agradecido, entonces encuentras un objetivo y simplemente continúas”.