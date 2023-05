Cumplir 109 y aparentar 70: los hábitos que han hecho envejecer a Paquita de manera saludable

En 2022 vivían en nuestro país 19.639 ciudadanos mayores de 100 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Para ser centenario, es fundamental tener un buen perfil genético y ser constante en ciertos hábitos de vida

La gallega Paquita Salguero acaba de cumplir 109 años sin apenas enfermedades: ¿cómo lo ha conseguido?

Paquita Salguero cumplió ayer 109 años. Pertenece a los 19.639 ciudadanos mayores de 100 años que, según el INE, viven en nuestro país. Si bien llegar a centenarios no es algo imposible, superar los tres dígitos de edad con la vitalidad, la salud y la calidad de vida de Paquita es casi imposible. En ese 'casi' reside el secreto que le ha permitido alcanzar la longevidad con buena salud.

La gallega de los súper genes

Poco antes de empezar la Primera Guerra Mundial, en 1914, Paquita nació en el faro de Cedeira, donde su padre trabajaba como farero. Ella y sus siete hermanos se quedaron huérfanos siendo ella muy niña y cada uno se crio en lugares diferentes. A algunos de ellos no los volvió a ver, como los que se fueron a Cuba, pero a pesar de una infancia llena de vicisitudes, nunca se sintió desgraciada. "Vivo bien, tengo salud, y disfruto de las cosas que hago", ha respondido en La Voz de Galicia cuando le han preguntado por la clave de su longevidad.

Paquita, además, parece ser una de las pocas personas del mundo con un perfil genético poderoso. Estas personas tienen un sistema inmune más resistente que la media, lo que les hace menos vulnerables a enfermedades comunes, crónicas o asociadas a la edad. Como ejemplo, Paquita pasó por el Covid sin pena ni gloria: se contagió, pero fue asintomática, al contrario de su sobrina, quien estuvo ingresada en el hospital durante más de una semana.

Los expertos no terminan de ponerse de acuerdo sobre el mecanismo de estos super genes. Mientras algunos científicos sostienen que es un perfil propio, surgido en la concepción; otros aseguran que el estilo de vida puede empeorar pero también mejorar nuestro material genético. En uno u otro caso, Salguero ha optado por hacer que su cuerpo y su mente estén en el mejor estado posible. Ella lo ha logrado con estos hábitos.

Caminatas diarias

Hacer ejercicio es el mantra del bienestar. Pero a los 100 y pico años ir al gimnasio parece complicado. Paquita resuelve la ecuación haciendo una caminata diaria, ya sea con algún conocido o con su perrita Queen, 98 años menos que la dueña. Su recorrido es invariable: pasea por el centro de la ciudad, va a la iglesia de Santa Lucía y se deja caer por los lugares donde ya es una estrella, como el mercado de la plaza de Lugo. Atiende con una sonrisa a todos los que se dirigen a ella, otra de las claves de la longevidad.

Socializar y celebrar la vida

Según explica su sobrina Carmina, Paquita sigue "con las mismas ganas de juerga que siempre". Es la primera dispuesta a celebrar cualquier cosa y a aceptar las invitaciones, cada vez más abundantes, que recibe. "Es increíble lo que disfruta. Tener su edad y continuar celebrando la vida cada instante es una suerte", asegura Carmina, su compañera de aventuras de los últimos años.

Cuidarse (con una chispa de coquetería)

La Paquita de 109 años no aparenta en las fotografías más de 70 y pocos. En ellas se ve a una mujer menuda, de estilo juvenil y con un lustroso cabello blanco. Su ropa y sus accesorios son las que podría ponerse una mujer de cualquier edad. En sus paseos por A Coruña siempre luce impecable. A no ser que llueva a mares, no perdona la salida, siempre con un cuidado estilismo y una sonrisa dispuesta.

Ser curiosa con las nuevas tecnologías

Esta centenaria maneja el whatsapp con soltura. Cuando está en un sitio que le gusta, manda a sus conocidos y seres queridos un vídeo de donde esté. Su curiosidad es insaciable: "¿Cuándo lo he pasado yo mal yendo de excursión?", pregunta con un finísimo sentido del humor. Respecto a las nuevas tecnologías, Paquita tiene todos los 'gadgets' y se entiende bien con ellos. Por su cumpleaños número 107 le regalaron un 'smartwatch'. No dice que no a ninguna novedad tecnológica.

Ser positiva

Pero si hay algo que distingue a esta gallega infatigable es su carácter: positivo y poco dado a la rumiación, el hábito que nos hace obsesionarse con las pequeñas o grandes desgracias. Tenemos 60.000 pensamientos diarios; hacer que no nos manejan y nos lleven por la parte más negativa de nuestra mente parece la especialidad de Paquita. "Hay que tener buen carácter, no incomodarse por nada y ser muy positiva", responde a quienes le preguntan por el secreto de su felicidad.

No aferrarse