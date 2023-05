Técnicamente, las varices son conocidas como enfermedad venosa crónica (EVC). Gran parte de la población la padece, aunque no tenga el diagnóstico oficial; sin embargo, es muy probable que reconozca algunos de sus síntomas: dolor, pesadez de piernas, calambres, hinchazón o picor en las extremidades inferiores. Muchos de estos síntomas se acentúan a partir de abril, durante los meses de primavera y verano, debido al calor y a la subida de las temperaturas. Tal y como indica su nombre, la EVC es una enfermedad crónica; por tanto, no se cura . Al margen de esto, es una patología que esconde algunos problemas adicionales.

Ahora, diez años más tarde, el Grupo de Trabajo de Vasculopatías de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), coordinado por el médico Manuel Frías Vargas, ha realizado una encuesta a 300 profesionales sanitarios sobre cuestiones relacionadas con la EVC. Aunque los resultados no se han publicado oficialmente, existen datos preocupantes , según Confidencial Digital . Destacamos los datos más importantes.

Según este Grupo de Trabajo, la EVC está infradiagnosticada en Atención Primaria. Un 85% de los encuestados lo cree así. El problema de que no esté bien diagnosticada es que tampoco está bien tratada, tal y como sostiene el 84,1% de las personas que han participado en la encuesta.

Muchos de estos diagnósticos no realizados es porque los afectados no le dan importancia y no acuden al médico. Las varices se ven como un problema estético, por lo que tampoco es frecuente que se derive al especialista para un tratamiento de escleroterapia, ablación endotérmica o cirugía.