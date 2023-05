Doctora Odile Fernández, superviviente de cáncer y experta en nutrición: "En mi despensa no entra ni un solo procesado"

Mi mundo se derrumbó. La palabra metástasis la asociamos a muerte y yo al escucharla creía que había llegado el fin para mí. La expectativa de vida de un cáncer de ovario metastásico son muy, muy limitadas. Me costó asumir el diagnóstico, hubo mucha ansiedad, miedo, y sufrimiento antes de aceptar la enfermedad. En esos momentos necesitaba una mano amiga, el apoyo por parte de mis compañeros, alguien que me guiara y me ayudase. Quería ser una paciente activa e implicarme en el tratamiento de mi enfermedad. Sin embargo, ese apoyo no llegó. La actitud de mi oncólogo fue fría y distante. Me sentí sola en mitad de la tormenta. Quería tomar el timón, pero no me dijeron cómo hacerlo. Tuve que investigar por mi cuenta. Buscar información y herramientas para sanar. Quería que la quimioterapia que, en principio, era paliativa, fuese curativa y la enfermedad desapareciese. Tuve que crear un plan de alimentación, una rutina de entrenamiento y buscar a alguien que me enseñase a meditar para calmar tanta ansiedad y sufrimiento. Estaba desencantada con la medicina oficial.