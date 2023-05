Alergias a partir de los 50: "Cada vez hay más reacciones a medicamentos oncológicos"

Estornudos, picor de ojos, moqueo… Pueden ser perfectamente los síntomas de una gripe o un catarro. Sin embargo, nunca hay que descartar la alergia , que ya no es solo la respiratoria, la más común, pues cada vez es más frecuente que se desarrolle ante alimentos, medicamentos e incluso a insectos. No solo eso, es una enfermedad que en los últimos años ha ido aumentando su presencia en los mayores de 50 . ¿A qué se debe su propagación?

Las enfermedades alérgicas pueden afectar incluso aparecer a cualquier edad, siempre decimos que es una especialidad que ve pacientes de 0 a 100 años. Por lo que no es de extrañar que paciente de más de 50 años debuten con una alergia. Sí que es verdad que hay alergias que son más frecuentes en la edad adulta, pero por poder podrían aparecer en cualquier momento.

En la alergia a medicamentos la alergia a penicilinas y derivados betalactámicos como la amoxicilina y los antiinflamatorios son los más frecuentes. Pero no podemos olvidar que cada vez se pone más quimioterapia, por lo que vemos más reacciones a estos medicamentos oncológicos. Finalmente, también podemos encontrar alergias a himenópteros (abejas y avispas) de forma más frecuente que en la infancia.

No lo podemos saber a ciencia cierta, pero sí tiene su lógica que cuanto más expuesto estés a un alérgeno, si tienes una predisposición genética a ser alérgico, te vayas haciendo alérgico a más cosas de tu alrededor.

El lugar donde vivimos siempre va a influir en nuestras alergias, especialmente las respiratorias porque no podemos hacernos alérgicos a algo que no tenemos nuestro alrededor. Si que es verdad que parece que la ciudad, con la contaminación, hace que los árboles necesiten hacerse más resistentes, por lo que la polinización puede llegar a ser más intensa. Pero la solución no está en mudarse al campo porque allí hay otro tipo de alérgenos.