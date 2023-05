Científicos utilizan baterías para eliminar tumores cancerígenos

Los experimentos fueron llevados a cabo en una serie de ratones a los que se les implantaron células cancerígenas en las axilas . En el ensayo de laboratorio se suministró a un grupo de ratones los profármacos HAP combinados con la batería, a otro grupo solo los fármacos, a otro solo las baterías y a otros las baterías no operativas. Los ratones a los que les fue implantada la batería combinada con los fármacos fueron capaces de reducir sus tumores casi hasta su desaparición en dos semanas . "El estudio demostró que la batería de agua salada podría usarse como un regulador eficaz del microambiente tumoral para la terapia antitumoral", asegura Zhang Fan, autor del artículo. "Este trabajo es un estudio cruzado entre la tecnología de baterías y la bioterapia , que no solo proporciona un nuevo método de tratamiento para la terapia antitumoral, sino que también crea un precedente para las baterías en aplicaciones biomédicas", ha asegurado por su parte Xia Yongyao, también profesor de Fudan .

Además, no se informaron cambios anormales en el peso corporal, la piel y los órganos normales de los ratones durante el tratamiento, lo que indica la seguridad in vivo de la batería. Aunque de momento la combinación de fármacos HAP y micro baterías no están aprobadas para su uso clínico, las investigaciones abren una nuevo frente de batalla en la lucha contra la enfermedad.