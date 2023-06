Irse a la cama es probablemente el mayor placer que existe para muchos cuando llega la noche. Poder acostarse y abrazar la almohada para dar rienda suelta al sueño hasta que por la mañana vuelva a sonar el despertador. Sin embargo, hay algunos que no pueden dormir. Y ya no es por el insomnio, sino por quien está al lado. Por los ronquidos . Es un trastorno común que en muchas ocasiones puede derivar a grandes problemas para la salud de quien emite el sonido y también para el que tiene que soportarlos cada noche. ¿Cuándo hay que preocuparte y plantearse la visita al médico?

No es lo mismo roncar un día suelto que hacerlo cada día, más aún cuando esto es un síntoma de la apnea obstructiva del sueño, que hace que la musculatura de la garganta se relaje y bloquee las vías respiratorias. Es decir, durante un periodo concreto no se respira porque las vías están bloqueadas. La apnea obstructiva del sueño “se vincula a un mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas, como la presión arterial alta, la depresión, pérdida de memoria, cáncer o hasta enfermedades cardíacas”, señalaba la odontóloga Shereen Lim en un artículo de The Guardian.