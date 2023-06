Atala, gurú de la medicina regenerativa: "Cualquier célula tiene toda la información para replicar a una persona, como con Dolly"

En una entrevista publicada por El País , el médico nacido en Perú en 1965, asegura que "Esta medicina permitirá reemplazar tejidos y órganos en caso de necesidad. Si esa regeneración se refiere a órganos que no afectan a la longevidad, no te hará vivir más, pero sí mejor. Si la regeneración afecta a órganos vitales, claro, viviremos más. Una cualidad de la medicina regenerativa es que devuelve los órganos a su estado original y lo hace con células propias, lo que evita muchos problemas".

Por otro lado, asegura que para hacer las bioimpresiones de los implantes, se utiliza una biotinta que puede ser más liquida o gelatinosa según el tipo de órgano o tejido que se quiera soportar. Este líquido sería solo el armazón para las células que se están reproduciendo. "Con la impresora, o cuando se hace a mano, fabricamos una estructura con la forma del órgano que estamos regenerando para introducir las células en su sitio y con su forma. Ese soporte se desintegra con el paso del tiempo, normalmente 6 meses, que en el caso de órganos complicados con mucha estructura tridimensional puede llevar hasta 18. El objetivo es que esta estructura no sea permanente para que el cuerpo tenga exclusivamente sus propias células. El molde –que, en cualquier caso, no sería rechazado porque no tiene contenido genético– debe desaparecer porque si se queda, ya hablaríamos de una prótesis, de algo ajeno".