El día de la semana en el que se sufren más infartos

El infarto es común y si se sabe identificar los síntomas, no tiene por qué ser mortal. Ahí están los datos de muertes por miocardio en España , que se han ido reduciendo a lo largo de los últimos 20 años. En 2006 en nuestro país murieron 22.028 personas de infarto, mientras que en 2021 la cifra se redujo a 13.463 decesos . Los ataques al corazón se producen cuando el flujo de sangre al corazón se bloquea, siendo incapaz de obtener oxígeno. Lo que con el paso de los años se ha conseguido es establecer que hay un día de la semana en el que se producen muchos más infartos que en otros.

No son pocos los estudios que han investigado qué factores o situaciones hacen que sea más probable que suframos un infarto, además de las principales recomendaciones sobre qué hacer si notas alguno de los principales síntomas o si detectas que a alguien de tu alrededor le está pasando.

Sobre esto, hasta hace no mucho se había establecido el domingo como el día de la semana en el que más infartos se registraban. Sin embargo, un estudio elaborado por expertos del Belfast Health and Social Care Trust y el Royal College of Surgeons de Irlanda, tras analizar los datos de 10.528 pacientes que habían sido ingresados por un ataque al corazón, detectaron que las tasas más altas de incidencia se daban los lunes.