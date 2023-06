El propio doctor nos explica en qué consiste esta técnica: “El Ice Lab es una cámara de crioterapia en la que la persona permanece hasta un tiempo máximo de tres minutos a unos 110 grados bajo cero con el objetivo de bajar su temperatura corporal. Es un frío muy seco, sin humedad, por lo que la percepción cambia y se tolera mejor. Nunca nadie ha estado a esta temperatura en la Tierra, es una temperatura que no existe (la más baja registrada es de -89º), pero los que lo han probado entran con cierto miedo por no saber si aguantarán y salen con sensación de bienestar, probablemente relacionada también con que la concentración de oxígeno es el doble que fuera”.

El principal beneficio que proporciona el Ice Lab tiene que ver con “ eliminar cualquier inflamación que tengas en el cuerpo, sea postraumática, reumática o de otro tipo”, nos comenta el doctor, que además explica a Uppers cuál es la ventaja respecto a otros tratamientos: “Es un antiinflamatorio biológico. Con los deportistas se utilizaban las bañeras con hielo, pero eso tiene varios problemas. El primero es que no puedes bajar mucho la temperatura porque el agua se congela y el segundo es que no se puede meter la cabeza, donde se acumula mucho calor. Además, el tratamiento es más largo".

El Ice Lab, de todos modos, no es un lugar al que sólo tengan acceso deportistas de élite, sino que cualquiera puede someterse al tratamiento , ya que sus aplicaciones son diversas, tal y como nos explica el doctor Leyes: “La indicación estrella es la de recuperación del deportista. No es necesario ser deportista de élite sino que después de realizar un ejercicio físico intenso es muy bueno entrar al Ice Lab. Para las personas que rondan los 50, en Alemania, por ejemplo, se lleva utilizando ya mucho tiempo para el dolor crónico como la fibromialgia . Con tratamientos prolongados, de muchos días, se da un efecto inhibidor del dolor . También es recomendable a esta edad para evitar las inflamaciones que se producen habitualmente en las zonas de inserción del tendón. Lo que nosotros llamamos las entesiti s. Una muy común a esa edad en alguien que hace deporte amateur es la tendinitis rotuliana”.

Pero como no todo podían ser teoría y explicaciones sobre el papel, un servidor decidió aceptar la invitación para probar el Ice Lab en primera persona. La experiencia, sin lugar a dudas, mereció la pena, aunque no podemos negar que existía cierto cosquilleo en los momentos previos al tratamiento, justo después de tomarme la tensión, cuando me estaba cubriendo las orejas, las manos y los pies para evitar que se me congelasen.