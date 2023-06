El secreto de la longevidad de una mujer para llegar a los 108 años

Pero ¿cuál cree Ada Daniel que es el secreto de su longevidad? Pues según Kelly Goucher, coordinadora del centro, cuando le preguntó por ello en su momento, la mujer le dijo que fue “tener perros y no hijos ”. Ada ha sido la dueña de muchos galgos, en total tuvo seis , y ella misma ha bromeado diciendo que gracias a ellos se ha podido mantener en forma y con una gran energía porque nunca tuvo hijos, así que los perros fueron su compañía a lo largo de su vida y la fuente de su felicidad .

Tal y como relata el Derbyshire Times, Ada se casó a los 27 años con su difunto esposo, Percy, y no tuvieron hijos y en la actualidad no le queda mucha familia. Él murió con 73 años y ella siguió con su vida junto a sus perros, a los que atribuye haber vivido más de un siglo, pero no fue hasta hace solo unos años, cuando tenía 103 años, cuando necesitó ayuda, por lo que se estableció en la residencia.