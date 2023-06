La práctica de saltarse la cena está muy extendida. Hay muchas personas que piensan que, si a lo largo del día han comido demasiado, no tomar nada por la noche les ayudará a no engordar. Y quienes quieren perder peso consideran que no cenar les permitirá adelgazar, al reducir la ingesta diaria de calorías.

Así lo confirma la nutricionista Mónica Barreal, quien asegura que la opción de no cenar es viable siempre y cuando el usuario, durante el día, haya logrado “respetar los ciclos de hambre y saciedad. Si cuando llega la noche no sentimos hambre, la respuesta a si deberíamos obligarnos a cenar es no, ya que el cuerpo no nos lo está pidiendo. Esto significa, simplemente, que no lo necesitamos”. Lo importante, en este caso, sería suplir la cantidad de nutrientes y proteínas necesarias durante el día para que el saltarse la cena no afecte el rendimiento de la persona.