En España no abunda el pelazo. Un estudio realizado en el año 2020 confirmó los resultados que ya habían arrojado otros trabajos: nuestro país es el segundo del mundo con más calvos y calvas , precedido por la República Checa. C asi el 50 % de la población española padece alopecia de distintos tipos. De ellos, el 90% padece calvicie androgénica, la más común. La buena noticia es que es reversible gracias a los injertos capilares.

La alopecia no es grave, cuando no va asociada a ninguna otra patología, pero sí afecta a la autoestima del paciente . Por eso, cualquier solución que acabe con la calvicie siempre es recibida con una agradable expectación.

En esta ocasión, un nuevo estudio, publicado en la revista de Proceedings of The National Academy of Sciences y elaborado por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Northwestern, ha mostrado que las células madre pueden mejorar la función de los folículos pilosos y hacer crecer de nuevo el cabello.