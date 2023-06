Donar sangre es un acto plenamente altruista que permite salvar miles de vidas cada año .En 2022 donaron un total de 1.145.886 ciudadanos en nuestro país , el 15'6% por primera vez. Los requisitos son simples. Hay que estar bien de salud y no haber consumido fármacos que puedan alterar la sangre, pesar más de 50 kilos y tener entre 18 y 65 años. ¿Por qué hasta los 65? ¿Por qué no se puede seguir donando a partir de esa edad? Esta es la queja de muchas personas que, estando sanas, ven como solo pueden seguir donando hasta los 70 bajo criterio médico.

Pablo de Paz, portavoz de la Federación Española de Donantes de Sangre, nos explica que el equipo sanitario del punto de donación, cuando llega una mayor de 65 años “es un donante especial porque se entra en la edad de los achaques. Tienen que estar muy seguros de que esta persona, cuando dona, no corre peligro su salud y no tiene una enfermedad o toma una medicación que pueda afectar a la persona que va a recibir esa sangre”.

Desde la Federación de Donantes de Sangre abogan, debido a la mejor calidad de vida y a una esperanza de vida en España que es muy alta, a "alcanzar un límite mayor, pasar de los 65 a los 70 años y a criterio médico unos años más”. Lo que más se mira, cuenta Pablo de Paz, “es la tensión arterial. No se puede donar si hay un problema del corazón o de circulación. Pero hay mucha gente con esos años que está completamente sana y se extrañan de que no les dejen donar. Lo marca la ley, no se pueden dejar las cosas al libre albedrío”.